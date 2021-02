Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ladendiebstahl

Hespe (ots)

(ma)

Ertappte Ladendiebe flüchteten gestern gg. 19.20 Uhr mit einem grauen Pkw VW Sharan vom Parkplatz des Supermarktes an der Hesper Straße in Hespe/Stemmen, weil Angestellte des Marktes das Vorgehen der drei agierenden Täter erkannten.

Eine Frau mit Kopftuch und bordeauxfarbener Jacke bezahlte an der Kasse einen geringwertigen Artikel, um davon abzulenken, dass ein junger Mann in heller Jacke, geschätztes Alter 16-17 Jahre, einen gefüllten Einkaufswagen durch die Eingangstür des Marktes nach draußen schob. Die Schiebetür wurde von einem weiteren Täter, der das spätere Fluchtfahrzeug fuhr, von außen aktiviert.

Die drei Personen luden aus dem Einkaufswagen die gestohlenen Artikel in den Kofferraum des Pkw VW und verfielen in Hektik, als sie entdeckt wurden. Die Täter flüchteten mit geöffneter Kofferraumklappe, so dass noch ein Autoreifen herausfiel, den sie nach einem kurzen Halt noch in das Fahrzeug warfen.

Auf dem Parkplatz blieb der Einkaufswagen mit den Resten der gestohlenen Ware, wobei es sich um Lebensmittel, Hygieneartikel und Schuhe handelte, zurück.

Wie hoch der Schaden der entwendeten Artikel ist, kann derzeit nicht gesagt werden.

An dem flüchtenden Fahrzeug befand sich ein rumänisches Zulassungskennzeichen.

Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug sehr wahrscheinlich von einem Fahrzeughalter aus Hannover genutzt wird.

Eine durchgeführte Nahbereichsfahndung führte nicht zum Auffinden des gesuchten Pkw VW; die Polizei Bückeburg hat Ermittlungen wegen bandmäßigen Ladendiebstahl aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell