Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in das Naturfreundehaus

Nienburg (ots)

(Haa) Zwischen Freitag den 29.01.2021, 18:00 Uhr und Samstag, den 30.01.2021, 08:00 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in das Naturfreundehaus in der Luise-Wyneken-Straße, im Nienburger Stadtteil Leintor, ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher Zugang zum Vereinsheim des Gebäudes, um dort gezielt die Büroräumlichkeiten zu durchsuchen. Entwendet wurde dabei nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Die Polizei in Nienburg bitte Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter 05021/9778-0 zu melden.

