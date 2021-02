Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drakenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Nienburg (ots)

(KEM) Am 30.01.2021 gegen 02.45 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg einen PKW Skoda, der die Tredde in Drakenburg befuhr. Der am Steuer sitzende 27-jährige Heemser konnte keinen Führerschein vorzeigen, versicherte jedoch auf Nachfrage, im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Im PKW saßen überdies noch drei weitere Personen, wobei sich die vierköpfige Gruppe aus drei Haushalten zusammensetzte. Die Beamten leiteten vor Ort Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung gegen die Insassen ein. Die beiden Frauen und Männer im Alter zwischen 19 und 29 Jahren gaben den Verstoß zwar zu, machten jedoch keine weiteren Angaben. Bei nachträglichen Ermittlungen in der Dienststelle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer gelogen hatte und ihm die Fahrerlaubnis aufgrund diverser Verkehrsverstöße bereits vor einem halben Jahr entzogen wurde. Der Fahrzeugführer muss sich nun zusätzlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

