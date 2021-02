Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kühlschränke im Wald entsorgt

Bückeburg (ots)

(ma)

Am vergangenen Wochenende wurden im Schaumburger Wald, an einem Waldweg in der Nähe von Schloß Baum, von Unbekannten drei Kühlschränke entsorgt.

Die Umweltstraftat entdeckte ein Kreisrevierförster am Sonntag um 11.00 Uhr, der die Polizei Bückeburg informierte.

Die Beamten fanden eine silberne Kühl-/Gefrierkombination der Marke "Privileg" vor. Auf den äußeren Kühlschranktüren befand sich ein rot/organgenes kreisförmiges Kühlschrankmagnet und zwei Aufkleber, sowie ein aufgeklebtes Bild eines kleinen Mädchens. Der zweite Kühlschrank, Marke "Liebherr", hat eine weiße Grundfarbe, wobei die Tür in einer Folie in Holzoptik beklebt wurde. Ein anderes Kühlgerät stammt von dem Hersteller "Neff", der Korpus der Tür ist in Holzoptik gehalten.

Die illegal entsorgten Kühlschränke müssen mit einem Fahrzeug in den Wald gefahren worden sein. Der Ablagerungsort befindet sich an einem Waldweg, mindestens 200m entfernt von der Landesstraße 450 aus Richtung Bückeburg kommend.

Zeugenhinweise zur Herkunft der Kühlschränke nimmt die Polizei Bückeburg unter der Tel.-Nr.: 05722/95930, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell