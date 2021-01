Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sommerreifen bei Winterglatter Fahrbahn führen zum Überschlag

Bücken (ots)

(LUE) Am 31.01.2021, gegen 09:40 Uhr, befuhr der 56-jährige Fahrzeugführer eines Kia Ceed die L 351 von Schweringen in Richtung Bücken. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Wegeseitenraum. Nur durch Glück verfehlte er einen Baum und schleuderte über die Fahrbahn in den gegenüberliegenden Wegeseitenraum. Dort überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Stillstand. Der Fahrzeugführer konnte sich glücklicherweise unverletzt selbst aus dem Fahrzeug befreien. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Hoyaer Polizei Sommerreifen auf der Hinterachse fest. Zudem waren die Winterreifen auf der Vorderachse seitenverkehrt montiert. Bei den herrschenden Witterungsbedingungen von -8 Grad Celsius und Nebel war diese Reifenkombination möglicherweise unfallursächlich. Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 8000 Euro geschätzt.

