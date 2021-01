Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Illegale Müllablagerung

Rinteln (ots)

(ne) Im Rahmen der Streifenfahrt wurden am Samstag, 30.01.2021 gegen 14:30 Uhr, auf der Unabhängigkeitsstraße / K 74 in der Gemarkung Westendorf unmittelbar südlich hinter der Autobahnunterführung rechtsseitig am Waldrand vier Zimmertüren festgestellt, welche dort durch bisher unbekannte Personen widerrechtlich entsorgt wurden.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450.

