Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Eilsen (ots)

(ma)

Vom 25.01. bis 28.01.2021 wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Franz-Liszt-Straße in Bad Eilsen eingebrochen.

Der Wohnungsnutzer bemerkte den Einbruch am Donnerstag und informierte die Polizei.

Bei der in Hochparterre liegenden Wohnung stiegen die Täter über einen Balkon bzw. die Balkontür ein, die durch Einbruchswerkzeug beschädigt wurde.

Nach der vorgefundenen Spurenlage geht der Kriminalermittlungsdienst der Polizei Bückeburg davon aus, dass an dem Einbruch wahrscheinlich mindestens zwei Täter beteiligt waren.

Aus der Wohnung wurden neben einer Gitarre, einem PC und einem Fernseher mehrere Wertgegenstände entwendet; die Polizei geht derzeit von einem geschätzten Gesamtschaden von 4.500 Euro aus.

Zeugenhinweise an die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930.

