POL-NI: Unfallflucht

Der Fahrer eines silbernen Pkw Kombi hat am gestrigen Donnerstag gg. 11.30 in Bückeburg beim Einbiegen von der Hauptstraße in die Straße Am Brühlfeld einen Sachschaden an einer Grundstücksmauer verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Ein Zeuge konnte den Unfallverlauf beobachten und meldete sich bei der Polizei. Demnach setzte der männliche Fahrer, geschätztes Alter 35-40 Jahre, des verursachenden Pkw nach dem Anstoß an die Mauer das Fahrzeug nur zurück, stieg nicht aus und fuhr weg.

Der silberne Pkw, vermutlicher Fahrzeugtyp Volvo, müsste nun über eine vordere linke Beschädigung verfügen.

Bei der Spurensicherung der Beamten wurden Fahrzeugteile des flüchtigen Pkw am Unfallort gefunden.

Die Grundstücksmauer wurde durch den Anstoß erheblich beschädigt; die Steine der Mauer sind teilweise verschoben und 30 Steindeckplatten haben sich gelöst.

Die Höhe des Sachschadens liegt momentan noch nicht vor.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug geben können, wenden sich bitte telefonisch an die Polizei Bückeburg, 05722-95930.

