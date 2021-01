Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Alkoholisiert am Steuer

Stadthagen (ots)

Am Donnerstagabend gegen 19.00 Uhr hat die Stadthäger Polizei in Lindhorst einen Hyundai kontrolliert, der auf der Bahnhofstraße unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 43 jährigen Fahrers fest. Eine Überprüfung am gerichtsverwertbaren Testgerät führte zu einem Alkoholwert von 0,66 Promille. Gegen den Mann aus Beckedorf wurde daher ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet, welches in der Regel ein einmonatiges Fahrverbot und eine Geldbuße über 500 Euro zur Folge hat.

