Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Fahrradfahrer verletzt - Unfallverursacher flüchtig

Stadthagen (ots)

Bereits am Montagmorgen, 25.01.2021, gegen 06.30 Uhr, kam es in Stadthagen, Bahnhofstraße/Loccumer Straße, zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer. Dieser befuhr mit seinem Fahrrad den Geh-/Radweg entlang der Bahnhofstraße in Richtung Kinokreisel. An der von rechts einmündenden Loccumer Straße missachtete ein Pkw-Fahrer (vermutl. silberner BMW)die Vorfahrt des Radfahrers und bog nach links in Richtung Hagemeyer ab. Der Radfahrer musste stark bremsen und kam dadurch zu Fall. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, die im Klinikum Vehlen behandelt werden mussten. Der unfallverursachende Fahrer des Pkw entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Unfallzeugen werden gebeten sich unter Te. 05721 / 40040 beim Polizeikommissariat Stadthagen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell