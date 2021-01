Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Einbrüche in der Innenstadt

Nienburg (ots)

(KEM) In der Zeit von Dienstag, 26.01.2021, auf Mittwoch, 27.01.2021, zwischen ca. 15.30 Uhr und 06.00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in drei Objekte in der Nienburger Innenstadt ein. Unter anderem nahmen Beamte der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg einen Einbruch in das Nienburger Rathaus am Marktplatz auf. Unbekannte Täter hebelten dort zwei Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume augenscheinlich nach Bargeld. In der Parkstraße wurde zudem das Fenster eines Hotels sowie in der Kleinen Drakenburger Straße das Fenster einer Jugendhilfeeinrichtung eingeworfen und sich so Zutritt verschafft. Auch dort durchsuchten die Täter jeweils mehrere Räume. Nach aktuellem Stand wurden in allen Objekten geringe Bargeldsummen erlangt. Zur Spurensuche und -sicherung war auch die spezialisierte Tatortgruppe im Einsatz. Aufgrund der bisherigen polizeilichen Erkenntnisse ist ein Tatzusammenhang nicht auszuschließen. Dies ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei Nienburg bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Taten geben können, dies unter Tel. (05021) 97780 zu melden.

