POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues (ots)

Am Freitag, dem 06.03.2020 zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr kam es zu einem Unfall in der Schanzstraße. Ein PKW streifte ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug und beschädigte dieses am linken Außenspiegel.

Der Unfallverursacher stieg noch aus und schaute nach dem verursachten Schaden. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort.

Das verursachende Fahrzeug wird als größeres Fahrzeug, ähnlich einem VW Caddy beschrieben. Das Fahrzeug hatte die Farbe bronze.

Eventuelle Unfallzeugen mögen sich bitte der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues melden

Tel.: 06531/95270 mail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

