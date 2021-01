POL-NI: TAN herausgegeben - Geld weg

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

(KER)Der 71-jährige Geschädigte erhält eine E-Mail von einem ihm unbekannten Absender, dieser vorgibt von seiner Hausbank zu sein. In dieser E-Mail wird der Kunde über die neue Einführung des sogenannten IDS-Systems bei seiner Hausbank informiert und am Ende über einen eingefügten Link aufgefordert, seine persönlichen Daten einzugeben. Nun öffnet sich ein weiteres Fenster und der Kunde gibt seine Online-Banking Daten ein. Dies misslingt jedoch.

Vermutlich, aufgrund der Fehleingabe der Daten, erfolgte dann ein Anruf von einem angebl. Bankmitarbeiter und dieser erklärt noch einmal die Umstellung des neuen Systems. Der gutgläubige Bürger wird dazu angehalten, seine EC-Karte inkl. TAN Generator zu holen und seinen PC einzuschalten. Der äußerst kompetente und glaubwürdig klingende Herr nannte diverse Zahlenfolgen, die in den TAN-Generator eingegeben wurden. Während der TAN Eingaben habe der Herr sich in seinem Online Banking angemeldet und festgestellt, dass 35.000EUR abgebucht wurden. Diese Feststellung wird an den "angebl." Bankmitarbeiter weitergegeben, woraufhin dieser das Telefonat abrupt beendet.

Öffnen Sie keine E-Mails mit Ihnen unbekannten Absendern, klicken Sie auch keine in E-Mails mitgesandten Links an und tragen dort Ihre persönlichen Daten ein und geben Sie vor allem NIEMALS Bankdaten/TANs heraus. Weder schriftlich, noch am Telefon noch persönlich.

