Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsinsel beschädigt und geflüchtet

Pennigsehl (ots)

(LUE) Am frühen Dienstagmorgen, gegen 05:00 Uhr, wird dem Polizeikommissariat Hoya eine beschädigte Verkehrsinsel auf der B 214 zwischen Nienburg und Sulingen, in Höhe Abzweig Pennigsehl / K 29, gemeldet. Es werden sowohl Beschädigungen an der Verkehrsinsel, als auch an den Verkehrszeichen festgestellt. Außerdem können vor Ort Fahrzeugteile eines LKW aufgefunden werden. Durch diese erhofft sich die Hoyaer Polizei Rückschlüsse auf den Verursacher ziehen zu können. Wer Hinweise auf die Unfallzeit und den Verursacher geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 04251/934640 beim Polizeikommissariat Hoya.

