Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallflüchtiger gesucht

Stadthagen (ots)

Am Freitag, 22.01.2021, 22.00 Uhr, parkte der geschädigte Fahrzeughalter seinen schwarzen Pkw 3er BMW, auf dem Parkstreifen an der Breslauer Straße, in Höhe der Grundschule Am Sonnenbrink, in Fahrtrichtung Enzer Straße. Als er am nächsten Morgen, gegen 09.45 Uhr, zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass der Außenspiegel seiner Fahrertür total beschädigt wurde. Vermutlich berührte der Unfallverursacher beim Vorbeifahren den Außenspiegel und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05721 / 40040 beim Polizeikommissariat Stadthagen zu melden.

