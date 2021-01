Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Loccum

Zeugen gesucht

Nienburg (ots)

LOCCUM (lin) - Am 23.01.2021 ist es auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes "WEZ" in Loccum zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Zwischen 20:30 Uhr und 21 Uhr hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Stolzenau unter der Rufnummer 05761/9206-0 in Verbindung zu setzen.

