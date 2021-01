Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Alkoholfahrt gestoppt

Hoya (ots)

(LUE) Am späten Montagabend gegen 22:30 Uhr wurde durch Polizeibeamte des Polizeikommissariats Hoya ein blauer Touran mit Nienburger Kennzeichen in der "Knesestraße" in Hoya gestoppt. Bei der anschließenden Kontrolle konnte durch die eingesetzten Beamten eine Atemalkoholbeeinflussung des 40-jährigen Fahrzeugführers aus Eystrup festgestellt werden. Um den Atemalkoholwert von 0,95 Promille zu bestätigen, wurde ein gerichtsverwertbarer Test in dem Polizeidienstgebäude der PI Nienburg/Schaumburg durchgeführt.

Neben einer Ordnungswidrigkeitenanzeige erwartet den Fahrzeugführer nun ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro.

