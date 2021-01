Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hagenburg - Zeugenaussage hilft bei Tataufklärung

Nienburg (ots)

(KEM) Dank einer detaillierten Zeugenaussage konnte ein Beamter der Polizeistation Hagenburg am 25.01.2021 zwei Kinder als Tatverdächtige zu einer Brandermittlung wiedererkennen. Die beiden Jungen aus Hagenburg stehen im Verdacht, am 16.01.2021 gegen 15.35 Uhr einen Baucontainerbrand in der Langen Straße in Hagenburg verursacht zu haben. Da beide Kinder das 14 Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind sie jedoch strafunmündig. Auch an diesem Beispiel zeigt sich, dass die Polizei bei ihren Ermittlungen regelmäßig auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen ist.

