POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr wurde ein weinroter VW Golf in der Dammstraße durch einen Unfall beschädigt. Ein grauer Opel soll beim Ausparken gegen dessen Heckstoßstange gefahren sein. Der graue Opel fuhr nach dem Unfall jedoch weiter. Zeugen konnten den Unfall beobachten, jedoch kein Kennzeichen ablesen. Durch den Unfall entstand an dem VW Golf ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Wer hat am Sonntagabend den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem flüchtigen grauen Opel geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

