Bakum- Sicherheitsgurte und Sicherheitsbretter aus Sattelauflieger entwendet

Zwischen Montag, 14. Dezember 2020, 10.00 Uhr, und Dienstag, 29. Dezember 2020, 20.00 Uhr, kam es in der Harmer Straße zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter entwendeten aus einem Sattelauflieger diverse Sicherheitsgurte und Sicherheitsbretter. Der Sattelauflieger war auf einem Parkplatz abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel. 04446-959710) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden- PKW beschädigt

Zwischen Montag, 21. Dezember 2020, 14.00 Uhr, und Montag, 28. Dezember 2020, 17.10 Uhr, kam es im Bereich Große Straße/ Gartenstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen Audi A4, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-913560) entgegen.

Lohne- Eingangstür beschädigt

Am Dienstag, 29. Dezember 2020, gegen 19.05 Uhr, kam es in der Benediktinerstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein unbekannter Täter warf einen Stein gegen eine Eingangstür eines Einfamilienhauses, sodass die Glasscheibe der Eingangstür beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Visbek- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 30. Dezember 2020, gegen 00.40 Uhr, wurde ein 20-jähriger PKW-Fahrer, welcher in Großenkneten wohnhaft ist, in der Goldenstedter Straße kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechend durchgeführter Vortest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 29. Dezember 2020, gegen 16.25 Uhr, kam es in der Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Neuenkirchen-Vörden beabsichtigte von einer Grundstückseinfahrt nach rechts auf die Lindenstraße abzubiegen. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 70-jährigen Pedelec-Fahrer aus Neuenkirchen-Vörden. Dieser befand sich auf dem Geh- und Radweg. Es kam zu einem Zusammenstoß, infolgedessen der 70-Jährige leicht verletzt wurde. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Vechta/Calveslage- Verkehrsunfallflucht/ Zeugen gesucht

Am Dienstag, 29. Dezember 2020, gegen 16.30 Uhr, kam es in der Straße Wiesenweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger Fahrer aus Visbek mit einem Daimler-Benz A 140 den Wiesenweg in Richtung Bakumer Straße. Ihm soll ein dunkler Kombi entgegengekommen sein, der zu weit links fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 19-Jährige nach eigenen Angaben nach rechts aus und streifte hierbei einen Zaun. Der Zaun wurde nicht beschädigt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der Fahrer des dunklen Kombi setzte seine Fahrt unerlaubterweise fort, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

