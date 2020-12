Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg- Diebstähle aus Kraftfahrzeuge

Am Dienstag, 29. Dezember 2020, gegen 09.30 Uhr, kam es in der Sevelter Straße zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug. Ein bisher unbekannter Täter entwendete aus einem unverschlossenen Fahrzeug einen Rucksack. Der Rucksack konnte in Tatortnähe aufgefunden werden. Aus diesem wurde eine E-Zigarette entwendet. Zu einem weiteren Diebstahl kam es am Dienstag, 29. Dezember 2020, zwischen 08.15 Uhr und 09.45 Uhr, in der Emsteker Straße. Hier wurde aus einem offenen Führerhaus eines LKW des Herstellers DAF ein medizinisches Elektrogerät, ein Mobiltelefon sowie ein Schlüssel entwendet. Darüber hinaus ereignete sich am Dienstag, 29. Dezember 2020, zwischen 09.30 Uhr und 10.45 Uhr, ein Diebstahl im Kessener Weg. Hier entwendete ein unbekannter Täter einen Rucksack aus einem unverschlossenen Firmenwagen. Ob die Diebstähle im Zusammenhang stehen könnten, ist Teil der weiteren Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Löningen- Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Zwischen Donnerstag, 24. Dezember 2020, 12.00 Uhr, und Dienstag, 29. Dezember 2020, 16.30 Uhr, kam es in der Copernicusstraße zu einem versuchten Einbruch. Ein bisher unbekannter Täter versuchte eine Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Hierbei blieb es bei einem Versuch. Ein Eindringen ins Wohnhaus erfolgte nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel. 05432-803840) entgegen.

Cloppenburg- Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Dienstag, 29. Dezember 2020, gegen 20.45 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 46-jährigen PKW-Fahrer aus Cloppenburg in der Straße Baggerschlatt. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der 46-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Aus diesem Grund wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,40 Promille. Dem Cloppenburger wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Garrel/Bürgermoor- Verkehrsunfall mit schwer und leicht verletzten Personen

Am Dienstag, 29. Dezember 2020, gegen 19.00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Straßen Beverbrucher Damm und Tweeler Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 41-jährige PKW-Fahrerin, die in Wildeshausen wohnhaft ist, befuhr die Tweeler Straße und beabsichtigte an der Kreuzung mit dem Beverbrucher Damm diese geradeaus zu überqueren. Hierbei übersah diese einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Transporter eines 44-jährigen Fahrers aus Großenkneten. Es kam zu einem Zusammenstoß, infolgedessen sich der Transporter mehrfach überschlug und mit einem Straßenbaum kollidierte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden bei dem Verkehrsunfall die 41-jährige Fahrerin sowie ihr 30-jähriger Mitfahrer, ebenfalls in Wildeshausen wohnhaft ist, leicht verletzt. Zudem befanden sich im PKW der 41-Jährigen zwei Kinder im Alter von zwei und sieben Jahren. Diese wurden ebenfalls leicht verletzt. Der 44-jährige Fahrer sowie seine 41-jährige Mitfahrerin aus Großkneten wurden schwer verletzt. Alle Personen wurden durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden der beiden PKW wurde auf ca. 15000 Euro geschätzt. Neben Polizei- und Rettungskräften befand sich die freiwillige Feuerwehr Garrel mit 45 Einsatzkräften vor Ort. Für eine Reinigung der Fahrbahn wurde die Straßenmeisterei angefordert. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich gesperrt.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 29. Dezember 2020, gegen 19.40 Uhr, kam es in der Lange Straße in der Fußgängerzone zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Fahrer/eine Fahrerin eines PKW beim Rückwärtsfahren einen Mülleimer angefahren und beschädigt haben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich vermutlich mit einem silbernen VW Passt unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

