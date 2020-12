Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Lohne - 30 Teilnehmer bei Protesten

Eine Spontanversammlung am Dienstagmittag in Lohne verlief friedlich. Gegen 13.00 Uhr versammelten sich an der Meyerhofstraße ca. 30 Aktivistinnen/Aktivisten der örtlichen Umweltszene. Anlass der Versammlung waren beginnende Arbeiten an und in einem Wald in Innenstadtnähe. Dort hatte ein Unternehmen angefangen, Bäume zu fällen. Nach Gesprächen zwischen dem Eigentümer des Waldes, Versammlungsteilnehmern sowie Vertretern von örtliche Behörden hatte man sich zunächst darauf geeinigt, die Arbeiten für den heutigen Tag ruhen zu lassen. Unter Beratung von Fachleuten soll jetzt eine Lösung gefunden werden. Die Versammlung wurde gegen 15.30 Uhr beendet.

