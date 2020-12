Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lastrup- Raub auf Discounter/ Zeugen gesucht

Am Dienstag, 29. Dezember 2020, zwischen 05.40 Uhr und 05.50 Uhr, kam es in der Linderner Straße bei einem dortigen Discounter zu einem Raubüberfall. Zwei Mitarbeiter des Discounters, eine 50-jährige Frau aus Lastrup und ein 26-jähriger Mann aus Lastrup, wurden zu Arbeitsbeginn durch drei maskierte, dunkel gekleidete Täter vor dem Markt abgefangen. Die bisher unbekannten Täter drangen die Mitarbeiter unter Vorhalt einer mutmaßlichen Waffe in den Discounter und forderten die Mitarbeiterin auf, einen Tresor sowie die darin befindlichen Geldkassetten zu öffnen. Einen weiteren Teil des Tresors brachen die Täter auf. Nach Entnahme des Bargeldes flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Beide Mitarbeiter blieben unverletzt. Eine sofort eingeleitete und umfangreiche Fahndung nach den Tätern verlief bislang ohne Erfolg. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Lastrup (Tel. 04472-932860) oder in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen machen?

Cloppenburg- Adventskranz geriet in Brand

Am Dienstag, 29. Dezember 2020, gegen 12.35 Uhr, wurde der Polizei in der Wilke-Steding-Straße ein Wohnungsbrand gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Adventskranz in Brand geriet. Das Feuer griff auf einen Tisch über. Der Brand konnte durch eine 59-jährige Frau, die den Brand entdeckte, mit gegen Mitteln und vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Personen wurde nicht verletzt. Neben Polizeikräften rückten die freiwillige Feuerwehr Cloppenburg mit 40 Einsatzkräften und sieben Einsatzfahrzeugen sowie drei Rettungswagen zur Brandörtlichkeit aus.

