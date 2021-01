Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Ohne gültigen Führerschein mit dem Auto unterwegs

Stadthagen (ots)

Am Donnerstag gegen 14.30 Uhr hat die Stadthäger Polizei auf der Jahnstraße in Stadthagen einen 56 jährigegn Stadthäger kontrolliert, welcher mit seinem VW Touran unterwegs war. Bei der Kontrolle konnte der Mann lediglich einen Führerschein aus seinem Heimatland vorlegen. Da er sich jedoch bereits seit mehr als fünf Jahren in Deutschland aufhält, hat dieser Führerschein seine Gültigkeit verloren. Gegen den Stadthäger wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

