Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei rettet Mann aus verqualmter Wohnung

Rinteln (ots)

Am Donnerstag, 28.01., wird die Polizei zu einer Qualmentwicklung in einer Wohnung in der Schraderstraße gerufen. Gegen 16.20 Uhr treffen Hauptkommissar Oliver Nerge und Kommissar Jan-Pascal Peters vor Ort ein und treffen auf die Rintelner Feuerwehr, die bereits versucht hatte, die Wohnungseingangstür aufzudrücken. Dies übernimmt dann mit vollem Körpereinsatz der Dienstabteilungsleiter Nerge und dringt mit seinem Kollegen in die völlig verqualmte Wohnung ein. Dort findet er auf einem Sofa liegend einen 23-jährigen Mann aus Guinea, der sich nach späteren Feststellungen ein Hähnchen zubereiten wollte und dabei offensichtlich auf dem Sofa einschlief. Die Herdplatte war noch auf voller Stärke angeschaltet und ohne das schnelle Eingreifen von Polizei und Feuerwehr hätte der fest schlafende Mann den Abend wohl nicht mehr erlebt. So konnte er nur leichtverletzt aus der Wohnung geborgen werden. Ins Krankenhaus wollte er nicht. Die Feuerwehr belüftete die Wohnung. Zu einem Brandausbruch kam es nach Feststellungen der Polizei und Feuerwehr noch nicht. Wie Oliver Nerge am Ende allerdings feststellen musste: "Mein Mund-Nasen-Schutz musste danach entsorgt werden; er stank ordentlich nach verbranntem Essen!"

