Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Auetal (ots)

(ne) Am Samstag, 30.01.2021 um 14:45 Uhr wurden ein 27-jähriger niederländischer Staatsangehöriger mit einem 35-jährigen niederländischem Beifahrer in einem Pkw Peugeot mit franzözischer Zulassung in Rehren A/O in der Straße Schäferhof kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 27-jährige nur im Besitz eines britischen Lernführerscheins war, welcher im Bundesgebiet keine Gültigkeit hat. Diesem wurde die Eröffnung eines Strafverfahren mitgeteilt und ihm die Weiterfahrt untersagt. Der ältere PKW-Insasse war im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und setzte die Fahrt fort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell