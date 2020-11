Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hilkenbrook - Zeugen gesucht

HilkenbrookHilkenbrook (ots)

Zwischen dem 3. und dem 5. November verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu dem Garten eines Einfamilienhauses am Birkenweg in Hilkenbrook. Hier platzierten sie eine Schnapp-Rattenfalle in einem von der Anwohnerin selbst gebauten Winterquartier für Igel. Ein Igel wurde von der Rattenfalle erfasst und ist wahrscheinlich an den Verletzungen verendet. Vermutlich haben dieselben Täter zudem Rattengift auf dem Grundstück ausgelegt, woran der Hund der Anwohnerin verstarb. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Esterwegen unter der Rufnummer 05955/934970 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell