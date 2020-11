POL-EL: Papenburg - Bargeld aus Automaten gestohlen

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

In der Nacht zu Donnerstag haben bislang unbekannte Täter das Geld aus vier Staubsaugerautomaten gestohlen. Die Tat ereignete sich gegen 2 Uhr an einer SB-Waschhalle an der Moorstraße in Papenburg. Die Täter brachen zunächst die Automaten auf und entnahmen anschließend das Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

