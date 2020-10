Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemitteilung der PI Remagen Zeitraum Fr., 16.10.2020, 12:00 Uhr - So., 18.10.2020, 12:00 Uhr

Remagen (ots)

Verkehrsunfallflucht

BAD BREISIG. Am 17.10.2020, gegen 04:40 Uhr konnte durch eine Streifenwagenbesatzung ein offensichtlich kürzlich abgefahrener Außenspiegel eines am Straßenrand parkenden PKWs in der Eifelstraße in Höhe der Hausnummer 73 festgestellt werden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Remagen unter Tel.: 02642-93820 erbeten.

Fahrt unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln und Verstoß gegen das Waffengesetz

BURGBROHL. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Burgbrohl am 17.10.2020, gegen 15:10 Uhr konnten bei einem Fahrzeugführer Anzeichen für einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum erlangt werden. Eine anschließende Durchsuchung des Fahrzeugs führte zum Auffinden von weiteren Betäubungsmitteln und einem verbotenen Butterfly-Messer. Die Weiterfahrt wurde vor Ort untersagt und eine Blutprobe veranlasst. Gegen den Fahrzeugführer wurden Verfahren wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und dem Waffengesetz eingeleitet.

