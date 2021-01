Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Müllentsorgung

Rinteln (ots)

(ne) In Steinbergen in der Straße Auf der Mente wurden am Donnerstag, 28.01.2021 gegen 19:49 Uhr, durch eine aufmerksame Zeugin eine 59-jährige Rintelnerin mit ihrer Tochter bemerkt, welche widerrechtlich Sperrmüll im Form von mehreren Pressholzplatten neben den dortigen Altkleidercontainern entsorgten. Danach entfernten sie sich vom Ereignisort, konnten aber durch Ermittlungen ausfindig gemacht werden. Sie erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell