Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

GoslarGoslar (ots)

Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr in Vienenburg:

Am Sonntag, den 01.11.2020, gegen 17.50 Uhr, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass der Fahrer eines Kleinkraftrades (Mofa) beim Einfahren von Goslarer Straße in die Triftstraße gestürzt ist. Der Zeuge sprach den merklich unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer an und hielt ihn davon ab, sich wieder auf das Mofa setzen zu wollen und weiter zu fahren. Stattdessen setzte der unverletzt gebliebene Mofa-Fahrer seinen Weg zu Fuß fort. Hier trafen ihn die hinzugerufenen Polizeibeamten an. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme bemerkten sie ebenfalls den Alkoholgeruch in der Atemluft des 66jährigen aus Vienenburg. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,45 Promille. Daraufhin ordneten sie die Entnahme einer Blutprobe an. Das Führen von Kraftfahrzeugen wurde ihm zunächst untersagt. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

