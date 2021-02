Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigungen an der IGS Helpsen

Nienstädt/Helpsen (ots)

(ma)

Auf dem Gelände der IGS Helpsen an der Leveser Allee sind am letzten Wochenende Sachbeschädigungen verursacht worden.

Am Sonntag meldete ein Verantwortlicher der Baseballsparte des VFL Bückeburg, dass an dem gepachteten Baseballplatz an der IGS ein Fangzaun auf ca. 20m Länge und ein Netz von einem Mast beschädigt und umgerissen wurden. Zudem waren auf dem Spielfeld und dem angrenzenden Bereich diverse Glasscherben vorhanden.

Der Verantwortlicher des VFL Bückeburg schätzte den Schaden auf mindestens 400 Euro

Heute Morgen wurden die Beamten erneut nach Helpsen gerufen. In der vergangenen Nacht wurden zwei Sitzbänke hinter dem Schulgebäude beschädigt und andere Bänke mit Schubkarre und einem Mülleimer auf einer Tischtennisplatte übereinandergestapelt.

Die Höhe dieses Sachschadens ist noch unbekannt; geschädigt ist hier der Landkreis Schaumburg.

Zeugen hatten berichtet, dass sich mehrere Jugendliche auf dem Gelände der Schule bzw. auf dem Baseballplatz befunden hatten.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell