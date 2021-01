Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf!

Jever (ots)

Am 19.01.2021, zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines großen Verbrauchermarktes in Jever, Wittmunder Straße, ein geparkter weißer Transporter von einem Fahrzeug eines unbekannten Fahrzeugführers beschädigt. Offensichtlich war ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren gegen die hintere Stoßstange des Transporters gefahren und hat dabei einen Teil der Stoßstange buchstäblich abgerissen. Im Anschluss beseitigte der Unfallverursacher sogar noch Spuren, um dann unerkannt zu flüchten. Personen die sachdienliche Angaben zur Tataufklärung mitteilen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen - Tel.-Nr.: 04461 - 92110.

