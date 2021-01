Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Angebranntes Essen in der Küche führte zu einem Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr Jever

Jever (ots)

Am Mittwochabend beabsichtigte ein 52-jähriger Bewohner aus der Johannes-Brahms-Straße, Jever, sein Essen zuzubereiten. Nachdem er den Topf auf den eingeschalteten Herd stellte, begab er sich, ohne weiter an sein Essen zu denken, zu einem Bekannten im Nachbarhaus. Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte gegen 19.10 Uhr, dass der Rauchmelder in der Wohnung des Mannes ausgelöst hatte und alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Jever und der Polizei konnten vor Ort feststellen, dass lediglich das Essen angebrannt war. Ein Gebäudeschaden entstand glücklicherweise nicht.

