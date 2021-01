Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ermittlungen wegen fehlender Ampulle des Coronavirus-Impfstoffs

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Hamm und der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe

In einem Seniorenwohnheim in Bockum-Hövel wurde von Mitarbeitern am Montag, 11. Januar, das Fehlen einer ungeöffneten Ampulle des Coronavirus-Impfstoffs des Herstellers Biontech/Pfizer festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen kann eine Straftat in diesem Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei Hamm hat daher die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) warnt eindringlich vor einer Verwendung dieser Impfstoff-Ampulle. Wird der Impfstoff transportiert und nicht sachgemäß gekühlt, hat dies Auswirkungen auf seine Wirksamkeit, vor allem auch auf die Sicherheit der Anwendung. Zudem führt eine fehlerhafte Verdünnung des Impfstoffs dazu, dass es bei den Betroffenen zu medizinischen Reaktionen kommen kann, die sofortige ärztliche Hilfe nötig machen.

