Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Schortens (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Sillenstede. Eine 35-jährige Fahrzeugführerin aus Schortens befuhr mit ihrem Pkw die Sögestraße und beabsichtigte im Einmündungsbereich nach rechts in Richtung Grafschaft abzubiegen. Hierbei kam sie auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Pkw einer 55-jährigen zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlägt sich der Pkw der 35-jährigen und kommt auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin und ihre 5-jährige Tochter können durch Zeugen aus dem Pkw befreit werden. Alle drei Beteiligten wurden durch den Unfall verletzt und in naheliegende Krankenhäuser verbracht. Die Jeversche Straße musste von 19:30 Uhr bis 21:40 Uhr voll gesperrt werden.

