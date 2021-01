Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf!

Wilhelmshaven (ots)

Bereits am 15.01.2021, gegen 11.50 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsstraftat an der Kreuzung Friedrich-Paffrath-Straße/ Bismarckstraße. Ein Taxifahrer bog mit seinem Pkw Daimler-Benz, auf dem rechten Linksabbiegerfahrstreifen fahrend, in die Bismarckstraße ein. Mitten im Kreuzungsbereich wechselte ein links daneben fahrender Pkw-Führer eines Ford C-Max verkehrswidrig vom linken auf den rechten Linksabbiegerfahrstreifen. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge mit Sachschäden. Der Unfallverursacher entfernte sich sofort unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen - Tel.-Nr.: 04421 - 9420.

