Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Mayen, Neustraße Nr. 19 (ots)

Am 18.08.2020, gegen 19:45 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Neustraße in Mayen. Dabei wurde ein am linken Fahrbahnrand geparkter PKW VW UP erheblich beschädigt. Bisher sind keine Verursacherhinweise bekannt. Die Polizeiinspektion Mayen bittet mögliche Unfallzeugen sich unter der angegebenen Telefonnummer zu melden.

