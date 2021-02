Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Radfahrer bei Sturz verletzt

Nienburg (ots)

(KEM) Am 31.01.2021 gegen 11.20 Uhr erhielt die Polizei Nienburg über die Rettungsleitstelle Kenntnis über einen alleinbeteiligten gestürzten Radfahrer an der Verdener Straße. Bei Eintreffen der Beamten wurde der 53-jährige Nienburger bereits in einem RTW versorgt. Aufgrund des Verdachts einer Alkoholbeeinflussung wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 3,25 Promille ergab. Der Radfahrer wurde leicht verletzt mittels RTW in ein Krankenhaus verbracht, wo ebenfalls eine Blutprobe entnommen wurde. Das Fahrrad sowie Wertsachen des Verunfallten wurden zur Eigentumssicherung durch die Beamten sichergestellt. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

