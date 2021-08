Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Unbekannte verschafften sich zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag Zugang in das Vereinsheim eines Kleingartenvereins am Schoolkamp. Im Inneren brachen sie mehrere Schranktüren auf. Sie entwenden nach ersten Erkenntnissen ein paar Spirituosen und flüchteten unerkannt.

Erneut versuchten Unbekannte in der vergangenen Nacht, gegen Mitternacht, einen Kaffeevollautomaten auf dem Gelände eines Freizeitparks aufzuhebeln. Sie wurden bei der Tatausführung jedoch vom Sicherheitsdienst gestört und ergriffen unmittelbar die Flucht. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: beide etwa 20-25 Jahre alt, ca. 1,80m - 1,90m groß, schlanke Statur. Einer der beiden Männer trug ein Langarmshirt, eine lange Hose und eine Cappy.

Dorsten

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Donnerstagabend und heute Mittag einen Roller der Marke Peugeot an der Hagenbecker Straße. Sie entkamen unerkannt.

Herten

An der Bachstraße brachen Unbekannt in ein Haus ein und durchsuchten das Schlafzimmer. Sie entkamen unerkannt mit Schmuck. Die Tatzeit liegt am heute zwischen 6 Uhr und 8.15 Uhr.

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (ca. 04.30 Uhr) schlug ein bislang unbekannter Täter an der Schützenstraße das Oberlicht eines Wohn- und Geschäftsgebäudes ein und gelangte so ins Innere. Im Haus durchsuchte er sämtliche Räumlichkeiten und öffnete und durchwühlte diverse Behältnisse. Im Schlafzimmer traf der Täter auf die 80-jährige Wohnungsinhaberin und flüchtete sofort in unbekannte Richtung. Er hatte Bargeld erbeutet. Eine Täterbeschreibung konnte die Hertenerin nicht angeben.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

