Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Dachstuhlbrand in Fischeln

Krefeld (ots)

Um 20:43 Uhr wurde die Feuerwehr Krefeld zu einem Dachstuhlbrand am Wehrhahnweg alarmiert. Beim Eintreffen kamen die Flammen aus dem Dachbereich und einem Fenster im ausgebauten Dachgeschoss (2.OG). Die Bewohner hatten sich bereits in Freie gerettet. Die Feuerwehr konnte einen schnellen Löscherfolg erzielen und durch Riegelstellungen ein Übergreifen auf die Nachbargebäude verhindern. Im weiteren Einsatzverlauf wurden Teile vom Dach geöffnet. Im Einsatz waren die Feuerwachen 1 und 2, so wie der Löschzug Fischeln. Durch die Freiwilligen Einheiten aus Hüls, Traar, Oppum und Uerdingen wurden die Feuerwachen der Berufsfeuerwehr besetzt.

