FW-KR: Starkregen im westlichen Krefeld

Krefeld (ots)

Nach dem ein Starkregenereignis am frühen Nachmittag im westlichen Stadtgebiet Krefelds für viele überflutete Keller gesorgt hat, befindet sich die Feuerwehr im Einsatz. Bisher wurden ca. 160 Einsätze gemeldet. Bedingt durch die große Anzahl an Hilfeersuchen kann es derzeit bei Wasserschäden zu Wartezeiten kommen. Im Einsatz befinden sich insgesamt 130 Kräfte der Feuerwehr, sowie des Deutschen Roten Kreuzes. Zusätzlich unterstützt die Feuerwehr Krefeld die Feuerwehr Willich mit einer Hochleistungspumpe, um ein Regenrückhaltebecken zu entlasten. Die Bearbeitung der Einsatzlage wird sich bis in die Abendstunden hinziehen.

