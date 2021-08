Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Was war los am Wochenende

Kaiserslautern (ots)

Am Freitag, den 30. Juli 2021 kontrollierte die Streife des Bundespolizeirevier Mainz einen Deutschen, der nach Überprüfung zwei bestehende Haftbefehle mit einer Gesamtfreiheitsstrafe von insgesamt vier Monaten hatte. Diese wurden aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Sachbeschädigung durch die Staatsanwaltschaft Saarbrücken erlassen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach eingeliefert.

Eine Zivilstreife des Bundespolizeireviers Kaiserslautern stellte in Zweibrücken ein frisches Graffiti sowie ein Blackbook (ein Buch, in dem Skizzen für Graffiti angefertigt werden) fest. In unmittelbarer Nähe wurden vier Jugendliche festgestellt, welche in einem Rucksack Spraydosen und Betäubungsmittel mit sich führten. Der Sachverhalt wurde zuständigkeitshalber an die Kollegen der Landespolizei in Zweibrücken abgegeben.

Am Samstag, den 31. Juli 2021 wurde ein Mann ohne Mund-Nasen-Schutz von einer Streife der Bundespolizei im Hbf Kaiserslautern angetroffen und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass gegen den polnischen Staatsangehörigen ein Vollstreckungshaftbefehl besteht sowie eine Ausweisungsverfügung. Der Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal eingeliefert und wird, im Anschluss an seine Strafe, Deutschland verlassen müssen.

