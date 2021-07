PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diebe unterwegs

Bad Schwalbach (ots)

1. Diebe machen sich an Kleinbus zu schaffen, Eltville-Erbach, Gartenstraße, Samstag, 10.07.2021, bis Montag, 12.07.2021

(fh)Im Laufe des vergangenen Wochenendes stahlen Unbekannte in der Gartenstraße in Eltville-Erbach mehrere Gegenstände aus einem geparkten VW Bus und entkamen mit ihrer Beute. Am Montagmorgen fiel dem Besitzer des Fahrzeugs auf, dass Werkzeug, zwei Messer, ein Fernglas sowie eine Taschenlampe aus dem Fahrzeuginneren fehlten. Hinweise zu dem Täter oder der Täterin liegen nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell