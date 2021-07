PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Räuber wird gestellt +++ Einbrecher in Hochschule zugange +++ Schaufenster beschädigt +++ Betrüger schlagen zu +++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Räuber von Autofahrer gestellt, Taunusstein-Wehen, Aarstraße, Samstag, 10.07.2021, 10:15 Uhr

(fe)Am Samstagnachmittag konnte ein Räuber in Taunusstein-Wehen auf seiner Flucht gestellt und zur Herausgabe des Diebesguts gebracht werden. Zuvor lief eine 73-Jährige gegen 10:15 Uhr die Aarstraße in Taunusstein-Wehen entlang und hielt dabei ihre Geldbörse in der Hand. Ersten Ermittlungen zufolge wurde sie hier bereits von dem unbekannten Räuber beobachtet, welcher auf einem Fahrrad unterwegs war. Derselbe Täter habe sich kurz darauf der Dame zu Fuß genähert, diese zu Boden gestoßen und ihr die Geldbörse entrissen. Im Anschluss rannte er davon. Zwei aufmerksame Zeuginnen beobachteten den Vorfall und baten einen vorbeifahrenden 21-jährigen Autofahrer um Unterstützung. Dieser zögerte nicht lange und nahm mit seinem Fahrzeug die Verfolgung des Täters auf. Dem Mann gelang es den Flüchtigen kurz darauf zu stellen und ihn zur Herausgabe der Geldbörse zu bewegen. Im Anschluss sei der Unbekannte erneut geflüchtet. Die Geldbörse wurde der Seniorin daraufhin von dem couragierten 21-jährigen Taunussteiner ausgehändigt. Durch die Polizei konnte in der Nähe des Tatorts ein Fahrrad aufgefunden werden, welches mit der Tat im Zusammenhang stehen könnte. Das Zweirad wurde zut Polizeistation Bad Schwalbach gebracht.

Der Täter soll etwa 18-19 Jahre alt und circa 170 cm bis 175 cm groß gewesen sein. Er sei hellhäutig gewesen, habe blonde Locken und eine dünne, schlaksige Figur. Der Unbekannte sprach deutsch mit Akzent und trug während der Tat einen hellen Trainingsanzug der Marke Lacoste und eine Umhängetasche.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation in Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

2. Einbrecher verursachen erheblichen Sachschaden, Oestrich-Winkel, Rheingaustraße, Freitag, 09.07.2021, bis Samstag, 10.07.2021, 05:00 Uhr

(fh)In der Nacht zu Samstag suchten Einbrecher eine Hochschule in der Rheingaustraße in Oestrich-Winkel auf und hinterließen dabei einen erheblichen Sachschaden. Die Unbekannten verschafften sich auf dem Grundstück gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer und mehreren Gebäudetrakten der Hochschule. Dort bahnten sie sich einen Weg durch die Räumlichkeiten und hinterließen dabei eine Spur der Verwüstung, indem sie mehrere Türen und einen Safe aufbrachen. Im Anschluss flüchteten die Täter unbemerkt. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde lediglich eine geringe Menge an Bargeld entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation in Rüdesheim in Verbindung zu setzen

3. Einbruch in unbewohntes Haus, Bad Schwalbach, Adolfstraße, Samstag, 03.07.2021 bis Samstag, 10.07.2021

(fh)Im Laufe der vergangenen Woche brachen Unbekannte in der Adolfstraße in Bad Schwalbach in ein unbewohntes Haus ein und entwendeten diverse Gegenstände des Eigentümers. Am Samstagnachmittag fiel dem Besitzer des Hauses auf, dass sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft hatten und informierte die Polizei. Dabei wurde festgestellt, dass die Einbrecher auch innerhalb des Hauses rabiat vorgingen, Räume betraten und letztlich Kleidung, ein Heizgebläse, einen Fön sowie Werkzeug im Wert von insgesamt etwa 1.000 Euro stahlen. Beim Einbruch entstand weiterhin ein Schaden von circa 350 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation in Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

4. Schaufensterscheibe eingeworfen, Rüdesheim, Grabenstraße, Samstag, 10.07.2021, 18:00 Uhr bis Sonntag, 11.07.2021, 19:30 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagabend wurde in der Grabenstraße in Rüdesheim die Schaufensterscheibe eines Geschäftes für Telekommunikationsmittel mit einer Metallkugel eingeworfen und ein Sachschaden von rund 300 Euro verursacht. Der oder Die Täter flüchteten daraufhin unbemerkt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation in Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

5. Betrüger machen am Telefon beute, Schlangenbad-Georgenborn, Freitag, 09.07.2021, 10:00 Uhr

(fh)Am Freitagvormittag gelang es dreisten Betrügern eine Frau aus Georgenborn hinters Licht zu führen und um ihr Geld zu erleichtern. Eine 69-Jährige erhielt zuvor einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters von Microsoft. Der Unbekannte verwickelte die Dame in ein Gespräch und gelangte so an vertrauliche Daten von ihr, wie ihre Kreditkarteninformationen. Nach Beendigung des Telefonats verspürte die Seniorin ein ungutes Gefühl und hielt mit ihrem Kreditkarteninstitut Rücksprache. Hierbei wurde ihr mitgeteilt, dass bereits eine unrechtmäßige Abbuchung eingetreten war. Die Karte wurde daraufhin umgehend gesperrt. Sie stellte Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

6. Schwerer Unfall zwischen Bus und PKW, Schlangenbad-Georgenborn, Mainstraße, Samstag, 10.07.2021, 16:00 Uhr

(fh)Am Samstagnachmittag ereignete sich in der Mainstraße in Schlangenbad-Georgenborn ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW, bei dem sich insgesamt vier Personen verletzten. Ein vollbesetzter Linienbus befuhr gegen 16:00 Uhr die Mainstraße in Georgenborn aus Richtung "Obere Trift" in Richtung "Am Köhlerberg". Ersten Ermittlungen zufolge befuhr eine 69-Jährige mit ihrem Kia die Straße "Am Köhlerberg", missachtete die Vorfahrtsregelung und bog auf die Mainstraße ein. Im Einmündungsbereich ereignete sich eine Kollision der beiden Fahrzeuge, bei dem der Kia über mehrere Meter herumgeschleudert wurde und gegen einen Laternenpfahl stieß. Der Pfahl knickte durch den Zusammenprall ein und fiel wiederum gegen eine Dachrinne und ein Brückengeländer. Die Fahrerin des PKW verletzte sich schwer und wurde zu weiteren Beobachtungen in eine Klinik nach Mainz gebracht. Weiterhin verletzten sich drei Fahrgäste des Busses leicht, wovon ein Säugling zur weiteren Beobachtung in eine Wiesbadener Klinik gebracht wurde. Der Linienbus konnte die Fahrt zunächst fortsetzen, der PKW musste abgeschleppt werden. An den Beiden Fahrzeugen, der Laterne, der Dachrinne und dem Geländer entstand ein Sachschaden von circa 40.000 Euro

7. Zeugen nach Unfallflucht gesucht, Waldems, Steinfischbach, Samstag, 10.07.2021, 12:00 Uhr

(fh) Am Samstagmittag verursachte ein unbekanntes Fahrzeug einen Unfall in der Usinger Straße in Steinfischbach woraufhin der Fahrer, oder die Fahrerin von der Unfallstelle flüchtete. Der Besitzer eines weißen Mitsubishi Montero parkte seinen PKW gegen 16:00 Uhr am Fahrbahnrand der Usinger Straße und verließ für kurze Zeit die Örtlichkeit. Als er kurz darauf zurückkehrte, stellte er an der hinteren, rechten Fahrzeugseite seines PKW einen Sachschaden fest, welcher auf etwa 2.500 Euro beziffert wird. Aufgrund der Spurenlage könnte das unfallverursachenden Fahrzeug größer als ein herkömmlicher PKW gewesen sein.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell