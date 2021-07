PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Fußgängerin tödlich verletzt

Bad Schwalbach (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Bad Schwalbach ein tragischer Verkehrsunfall. Eine 72-jährige Fußgängerin wurde beim Überqueren der Fahrbahn auf dem Parkplatz vom Pkw eines 52-jährigen aus Hohenstein erfasst und dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter eingeschaltet. Ein Polizeihubschrauber war für die Fertigung von Luftbildaufnahmen im Einsatz.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Tel.: 06124-70780, in Verbindung zu setzen.

Gef. Bischoff, PHK

