POL-RTK: Einbruch in Schule +++ Geld und Süßigkeiten gestohlen +++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht

1. Einbrecher suchen Schule heim, Idstein, Auf der Au, Donnerstag, 08.07.2021, 17:15 Uhr, bis Freitag, 09.07.2021, 07:30 Uhr

(fh)In der Nacht auf Freitag stiegen unbekannte Täter in eine Schule in der Straße "Auf der Au" in Idstein ein und hatten es dabei auf Bargeld abgesehen. Ersten Ermittlungen zufolge brachen die Unbekannten eine Tür und ein Fenster eines angrenzenden Gebäudes gewaltsam auf und begaben sich so in das Innere der Schule. Dort angekommen hebelten die Einbrecher weitere Verbindungstüren auf und verschafften sich so Zutritt zu weiteren Räumlichkeiten, wo sie aus einer Geldkassette 150 Euro entwendeten. Im Anschluss gelang den Tätern unbemerkt die Flucht. Beim Einbruch entstand ein Sachschaden von circa 4.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) -9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

2. Kasse und Süßigkeiten aus Klinik gestohlen, Kiedrich, Suttonstraße, Donnerstag, 08.07.2021, 16:30 Uhr bis Freitag, 09.07.2021. 07:00 Uhr

(fh) In der vergangenen Nacht gelang es Dieben unbemerkt eine Kasse samt Inhalt sowie Süßes aus einer Klinik in Kiedrich zu stehlen und sich anschließend aus dem Staub zu machen. Die Täter begaben sich auf das Gelände der Klinik und verschafften sich dort auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zum Innenraum einer Kantine. Hier stahlen sie eine Registerkasse im Wert von etwa 1.000 Euro, in welcher sich weitere 50 Euro Bargeld befanden und flohen in unbekannte Richtung. Auf der Flucht ließen es sich die Täter nicht nehmen und stahlen aus einem Regal diverse Süßigkeiten im Wert von weiteren 50 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

3. Zeugen nach Unfallflucht gesucht, Niedernhausen, Ulmenstraße, Montag, 28.06.2021, 11:00 Uhr

(fh)Bereits am Montag, dem 28.06.2021, ereignete sich in der Ulmenstraße in Niederhausen gegen 11:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht zu der die Polizei Zeugen sucht. Die Nutzerin eines weißen Smart parkte ihren PKW am Fahrbahnrand der Ulmenstraße auf Höhe der Hausnummer 2 und stellte bei der Wiederkehr zu ihrem Fahrzeug eine Beschädigung am linken Außenspiegel und der linken Fahrzeugseite fest. Nach ersten Ermittlungen könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein schwarzes Kraftfahrzeug gehandelt haben, welches den Smart beim Vorbeifahren gestreift haben könnte.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) -9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

4. Aktueller Blitzerreport des Rheingau-Taunus-Kreises,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

