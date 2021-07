PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Vom Traktor überrollt +++ Mehrere Graffitis in Idstein +++ Motorradfahrer verletzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Mann von Traktor überrollt,

Geisenheim-Stephanshausen, Rennpfad, Mittwoch, 07.07.2021, 10:00 Uhr

(fh)Am gestrigen Vormittag wurde ein 76-Jähriger in Höhe eines Feldweges bei Geisenheim-Stephanshausen mutmaßlich von seinem eigenen Traktor überrollt und dabei schwer verletzt. Gegen 10 Uhr stieß eine Spaziergängerin im Beriech eines Feldweges auf einen unbesetzten Traktor und fand daraufhin den schwerverletzten Stephanshausener. Dieser habe ihr gegenüber angegeben, er sei nach dem Absteigen von seinem Traktor überrollt worden. Der 76-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Er befindet sich nach derzeitigem Kenntnisstand nicht in Lebensgefahr.

2. Graffitisprayer in Idstein unterwegs, Idstein, Dammühlenweg, Mittwoch, 07.07.2021

(fh)Mutmaßlich in der Nacht zum Mittwoch verunstalteten unbekannte Täter die Parkanlage in Idstein rund um den Schlossteich mit diversen Graffitis. Insgesamt besprühten die Unbekannten zwei Parkbänke sowie den Boden rund um den Schlossteich mit neon-pinker Farbe und hinterließen dabei Schriftzüge und einen Sachschaden von circa 2.000 Euro. Rund um den Tatort wurde ein auffälliger Mann wahrgenommen, welche im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte. Dieser habe ein dunkelblaues Tank-Top, eine beige oder graue Hose sowie eine schwarze Kappe, mit einem augenscheinlich selbst aufgebrachten Schriftzug, getragen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

3. Unfall mit drei Fahrzeugen und einem Verletzten, Taunusstein-Wingsbach, Landesstraße 3032, Mittwoch, 07.07.2021, 15:30 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der L3032 zwischen Wingsbach und Strinz-Magarethä ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und zwei PKW bei dem sich der Fahrer des Zweirads verletzte. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 40 Jahre alter Taunussteiner mit seiner Kawasaki die Landesstraße aus Richtung Wingsbach in Richtung Strinz-Magarethä, kam im Bereich einer Kurve leicht auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegenkommenden Mercedes einer 47-Jährigen zusammen. Der Fahrer des Zweirads schaffte es einen Sturz zu vermeiden, streifte jedoch einen weiteren entgegenkommenden Renault und brachte sein Kraftrad danach zum Stehen. Durch den Unfall verletzte sich der Motorradfahrer und musste in ein Krankenhaus transportiert werden. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

