PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Turnhalle brennt +++ Sachbeschädigung auf Friedhof +++ falsche Polizeibeamte rufen an

Bad Schwalbach (ots)

1. Brand in ehemaliger Sporthalle - Verdacht der Brandstiftung, Idstein, Seelbacher Straße, Montag, 05.07.2021, 14:30 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag kam es in einer ehemaligen Sporthalle in der Seelbacher Straße in Idstein zu einem Brand, welcher einen größeren Einsatz auslöste. Gegen 14:30 Uhr wurden zunächst die Feuerwehr und im Anschluss die Polizei über brennendes Inventar in der Sporthalle informiert. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte das Feuer inmitten der Halle festgestellt und gelöscht werden. Ersten Ermittlungen zufolge könnte eine Brandstiftung ursächlich für das Feuer gewesen sein, bei der durch Unbekannte Mobiliar zusammengestellt und mutmaßlich angezündet wurde. Für den Zeitraum der Löscharbeiten wurde die Seelbacher Straße gesperrt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Das zuständige Fachkommissariat in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise über die Telefonnummer 0611-345-0 entgegen.

2. Unruhestifter auf Friedhof zugange,

Rüdesheim, Friedhofsweg, Freitag, 02.07.2021, bis Montag, 05.07.2021

(fh)Am vergangenen Wochenende wurde der Friedhof in Rüdesheim durch Vandalen aufgesucht und dabei eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Durch die unbekannten Täter wurde auf dem Friedhofsgelände neben einem städtischen Traktor, auch ein Bügelschloss, ein Poller sowie zwei Bewegungsmelder beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

3. Betrüger scheitern an misstrauischem Bürger, Heidenrod-Obermeilingen, Lückstraße, Montag, 05.07.2021, 14:45 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag vereitelte ein 81-Jähriger aus Heidenrod einen Betrugsversuch, bei dem es angebliche Polizisten auf das Geld des Mannes abgesehen hatten. Gegen 14:45 Uhr sei der Senior von einem vermeintlichen Polizisten telefonisch kontaktiert worden, welcher sich nach dessen Eigentumsverhältnissen erkundigte und ihm weismachen wollte, dass seine Wertgegenstände nicht sicher seien. Der Heidenroder reagierte misstrauisch und beendete das Gespräch. Im Nachgang erkundigte er sich bei der Polizeistation in Bad Schwalbach über den angeblichen Kollegen und konnte dabei durch die richtige Polizei über die Betrugsmasche informiert werden.

Aufgrund des aktuellen Anrufs hier erneut der Hinweis der Polizei: Echte Polizisten fragen am Telefon nicht nach Vermögensverhältnissen. Seien Sie unbedingt sensibel, wenn sich jemand Ihnen gegenüber als Polizeibeamter ausgibt. Entgegnen Sie dem Anrufer, seine Angaben überprüfen zu wollen. Im Zweifel legen Sie auf und kontaktieren die richtige Polizei unter der Notrufnummer 110

4. Verletzte nach Verkehrsunfall,

Idstein, Landesstraße 3026, Montag, 05.07.2021, 10:00 Uhr,

(fh)Am Montagvormittag kam es in Idstein auf der L3026 zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 29-Jähriger gemeinsam mit seiner 25-jährigen Mitfahrerin die Landesstraße aus Richtung Waldems in Richtung Idstein und verlor im Bereich einer Kurve die Kontrolle über seinen BMW. Im Zuge des Kontrollverlustes stieß das Fahrzeug mit einem Leitpfosten zusammen und kam neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrzeugführer sowie seine Begleiterin wurden leicht verletzt und in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Beim Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell