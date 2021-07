PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Polizeieinsatz wegen Softairwaffen +++ Bedrohung am Bahnhof +++ Geparkter PKW beschädigt +++ Mit Baum kollidiert +++ Motorradkontrollen vom Wochenende

Bad Schwalbach (ots)

1. Jugendliche mit Spielzeugwaffen lösen Großeinsatz aus, Tanusstein-Bleidenstadt, Hahner Weg, Samstag, 03.07.2021, 12:00 Uhr

(fh)Am Samstagmittag löste eine Gruppe von Jugendlichen in Taunusstein-Bleidenstadt leichtsinnig einen großen Polizeieinsatz aus. Gegen 12:00 Uhr beobachtete eine Anwohnerin des "Hahner Wegs" mehrere Personen, welche ein Haus betraten und dabei augenscheinlich Langwaffen und Tarnkleidung mit sich führten. Nachdem die Mitteilerin die Polizei informierte, wurde umgehend ein großer Polizeieinsatz mit Streifen der umliegenden Polizeistationen ausgelöst. Erste Ermittlungen zeigten, dass es sich bei den Personen im Haus um den jugendlichen Sohn der Eigentümer und dessen Freunde handeln könnten. Durch die Polizei konnte Kontakt zu dem 14-Jährigen aufgebaut werden. Die Jugendlichen wurden angewiesen umgehend das Wohnhaus zu verlassen und kamen dieser Aufforderung nach. Durch die Befragung der Jugendlichen und deren Erziehungsberechtigten konnte sichergestellt werden, dass keine strafbaren Handlungen vorlagen. Im Wohnhaus selbst wurden die Tarnkleidung sowie Softairwaffen und ein Luftgewehr aufgefunden und sichergestellt. Im Nachgang wurde mit den Jugendlichen und deren Erziehungsberechtigten eindringliche Gespräche geführt und die sichergestellten Gegenstände zurückgegeben. Verstöße nach dem Waffengesetz, sowie ein in Rechnung stellen des Polizeieinsatzes werden geprüft.

Die Polizei weist daraufhin: Sogenannte Softairwaffen, die je nach Geschossenergie als Spielzeug verkauft werden, bilden häufig automatische Kriegswaffen detailgetreu nach. Das Führen in der Öffentlichkeit stellt eine Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz dar und kann wie der Sachverhalt zeigt zu gefährlichen Missverständnissen führen.

2. Mit Gläsern geworfen und gedroht,

Rüdesheim, Rheinstraße, Freitag, 02.07.2021, 20:00 Uhr

(fh)Am Freitagabend suchte ein Unbekannter am Bahnhof in Rüdesheim Streit, in dem er mit Flaschen umherwarf, Beleidigungen aussprach und einen 22-Jährigen bedrohte. Der 22-jährige sei im Bereich des Bahnhofs durch den ihm fremden Mann angesprochen und ohne ersichtlichen Grund beleidigt worden. Weiterhin habe der Unbekannte zwei Gläser in Richtung des 22-Jährigen geworfen, ihn dabei aber verfehlt. Auch soll der unbekannte Täter ein Messer vorgezeigt haben. Der Mann sei etwa 170 cm groß und zum Zeitpunkt des Vorfalls mit einem schwarzen T-Shirt und einer weißen Hose bekleidet gewesen. Weiterhin habe er einen Rucksack mitgeführt.

Die Polizeistation in Rüdesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 06722 9112-0 Informationen zum Täter entgegen.

3. Diebstahl aus Fahrzeug,

Schlangenbad-Georgenborn, Kornweg, Freitag, 02.07.2021

(fh)Mutmaßlich in der Nacht von Freitag auf Samstag gelang es unbekannten Tätern im Kornweg in Georgenborn, ein abgestelltes Fahrzeug zu öffnen und Bargeld und persönliche Gegenstände zu entwenden. Auf bislang unbekannte Art und Weise öffneten die Unbekannten einen weißen VW Golf und entnahmen Kleingeld, eine Brille sowie ein Tuch im Wert von etwa 350 Euro. Im Anschluss gelang den unbekannten Täter unbemerkt die Flucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

4. Auto zerkratzt zurückgelassen,

Rüdesheim, Rheinstraße, Freitag, 02.07.2021, bis Sonntag 04.07.2021

(fh)Am vergangenen Wochenende wurde auf einem Parkplatz in der Rheinstraße in Rüdesheim ein Fahrzeug durch Unbekannte angegangen und dabei stark zerkratzt. Der schwarze Mercedes A200 parkte am Wochenende auf einem öffentlichen Parkplatz auf der Rheinstraße in Höhe der kleinen Niederstraße und wies am Sonntagmorgen diverse Kratzer auf. Insgesamt wurde durch die Vandalen ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro verursacht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

5. Fahrzeug kollidiert mit Baum,

Geisenheim-Marienthal, Am Rosengärtchen, Samstag, 03.07.2021, 07:15 Uhr

(fh)Am Samstagmorgen ereignete sich in Geisenheim-Marienthal ein Verkehrsunfall, bei dem ein 55-Jähriger mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum stieß und sich dabei leicht verletzte. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der Mann mit seinem BMW die Straße "Am Rosengärtchen" aus Richtung Marienthaler Straße in Richtung Holzweg und kam dabei aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr der PKW eine Wiese und prallte letztlich mit einem Baum zusammen. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt in ein Rüdesheimer Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug wies einen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro auf.

6. PKW kommt von der Fahrbahn ab,

Hünstetten, Landesstraße 3275, Sonntag, 04.07.2021, 13:00 Uhr

(fh)Gestern kam es gegen 13:00 Uhr auf der L3275 zwischen Hünstetten-Wallbach und Idstein-Wörsdorf zu einem Verkehrsunfall, in dessen Verlauf eine 18-jährige Mitfahrerin leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Informationen fuhr ein 18-jähriger Wiesbaden mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin die Landesstraße in Richtung Idstein-Wörsdorf entlang und kam aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem VW Polo ins Schleudern und fuhr daraufhin in einen Graben. Die junge Mitfahrerin verletzte sich leicht. Der VW verzeichnete einen Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

7. Zeugen nach Unfallflucht gesucht,

Taunusstein-Bleidenstadt, Odenwaldstraße, Freitag, 02.07.2021, bis Samstag, 03.07.2021

(fh)Im Zeitraum von Freitag auf Samstag führte eine Verkehrsunfallflucht in Taunusstein-Bleidenstadt zu einem hohen Sachschaden. Der Nutzer eines roten Toyota stellte am Samstagmorgen fest, dass die Beifahrerseite seines Fahrzeugs erhebliche Beschädigungen aufwies und informierte die Polizei. Bisherige Erkenntnisse zu einer Verursacherin, oder einem Verursacher liegen nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

8. Auffahrunfall vor Bahnübergang,

Eltville-Hattenheim, Waldbachstraße, Samstag, 03.07.2021, 15:30 Uhr

(fh)Am Samstagnachmittag führte in Eltville-Hattenheim mutmaßlich die Unachtsamkeit eines Autofahrers zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter leicht verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 83-jähriger Hattenheimer mit seinem Mercedes auf den BMW eines 60-jährigen Wiesbadeners auf, welcher unmittelbar vor dem geschlossenen Bahnübergang in der Waldbachstraße wartete. Durch den Aufprall verletzte sich der 60-Jährige leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro.

9. Motorradkontrollen am Wochenende,

Rheingau-Taunus-Kreis, Samstag, 03.07.2021, 11:30 Uhr bis 18:30 Uhr

(fh)Am Samstag wurden unter der Leitung der Verkehrsspezialisten des Polizeipräsidiums Westhessen im Rheingau-Taunus-Kreis Zweirad- und Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Durch die Beamten wurden mehrere Zweiradkontrollstellen im Wispertal (L3033) betrieben und durch mobile Geschwindigkeitsmessungen ergänzt. Zeitgleich wurde im Aartal (B54) eine Geschwindigkeitsmessstelle betrieben. Mehrere Kontrollkräfte, inklusive Kradfahrern kamen zum Einsatz.

In der Summe wurden am Samstag 201 Fahrzeuge, davon 194 Motorräder kontrolliert. In insgesamt 44 Fällen wurden Beanstandungen festgestellt und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Dazu kommen über 40 Geschwindigkeitsmessungen von PKW und Motorrädern. Bei den Messungen im Wispertal fielen neben Motorrädern vor allem ein hochmotorisierter Sportwagen durch nicht angepasste Geschwindigkeit auf.

In 11 Fällen musste den Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern durch die polizeilichen Kontrollkräfte die Weiterfahrt untersagt werden. Dies lag teilweise an ungeeigneten Schutzhelmen, sowie an unzulässigen, technischen Veränderungen der Motorräder, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Zum Beispiel wurde an einem Supermoto-Motorrad aus Ludwigshafen ein nachgerüsteter und nicht zulässiger Luftfilter festgestellt. In einem anderen Fall hatte der Besitzer einer Rennmaschine aus Siegen einen unzulässigen und ungeprüften Bremshebel an seinem Motorrad verbaut. In sieben Fällen wurden durch Schallpegelmessungen vor Ort lärmemissionsfördernde Manipulationen festgestellt. Auch in diesen Fällen musste die Weiterfahrt untersagt werden. In vier Fällen war die Mindestprofiltiefe der Motorradbereifung wesentlich unterschritten. In 25 weiteren Fällen wurden anderweitige Fahrzeugmängel festgestellt und dokumentiert

